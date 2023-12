Un bătrân de 88 de ani riscă să moară în închisoare după ce a dărâmat propriul gard

Ron Knight, în vârstă de 88 de ani, a jurat că va muri înainte de a ceda în fața autorităților locale, care ls-au răzbunat pe el, după ce a dărâmat o parte a unui zid de piatră pentru a avea acces la terenul său.

Bunicul susține că a fost urmărit de Consiliul Județean Somerset în ultimii șase ani, scrie The Sun.

Consiliul susține că nu numai că zidul se afla într-o zonă de conservare, dar era și un monument antic.

Dar Ron, care a cultivat 350 de acri la Canon Court Farm, lângă Sherborne, Somerset, timp de peste 40 de ani, susține că nu a fost niciodată informat despre faptul că terenul său a fost transformat în zonă de conservare.

De asemenea, a fost șocat să descopere că era un monument antic, având în vedere că l-a construit el însuși.

„Ar fi de râs dacă nu ar fi amenințarea cu închisoarea cu care mă confrunt acum. Am fost amendat de trei ori în cele șase înfățișări în instanță și de fiecare dată am refuzat să plătesc pentru că știu că am dreptate. Pot să mă încarcereze dacă vor, dar atunci cine va avea grijă de soția mea, care suferă de artrită cronică și se bazează pe mine pentru îngrijirea ei 24 de ore din 24”, a declarat Ron pentru The Sun Online.

Fiica lui Ron, Linda Knight, în vârstă de 57 de ani, a criticat consiliul pentru modul în care se ocupă de problema de planificare foarte minoră.

„Aceasta este acum doar o răzbunare vicioasă împotriva unui om în vârstă și care nu are niciun interes public. Nu vor fi mulțumiți până când nu vor obține ceea ce vor, dar, deși el nu vrea să recunoască, stresul îl omoară. Vor continua să îl hărțuiască până când va muri. Consiliul chiar vrea să aibă mâinile pătate de sânge pentru un zid de piatră și, în plus, tata este singurul îngrijitor al mamei mele, care este bolnavă, deoarece suferă de artrită invalidantă. Riscă să îi urmărească pe amândoi până în mormânt și sunt sigur că locuitorii din Somerset nu își doresc asta. Dacă ar fi fost vorba de o companie mare care își permitea să angajeze avocați scumpi pentru a lupta în acest caz, ar fi dat înapoi cu mult timp în urmă. Dar ei se duc doar după fructul cel mai ușor de cules, urmărindu-l pe tata, iar acest lucru nu este corect. Tot ceea ce a făcut a fost să îndepărteze o parte din zid, pe care l-a construit în anii 1970, pentru a avea acces la teren. Consiliul pretinde acum că a încălcat legea, deoarece este o zonă de conservare, iar zidul este un monument antic. Nu vorbim aici de Stonehenge, ci de un zid de piatră de un metru și jumătate. Arată dezastruos în acest moment pentru că există un ordin în vigoare”, a declarat fiica lui Ron.

Ron este ferm convins că va continua să lupte și refuză să plătească numeroasele amenzi care se ridică la peste 2.000 de lire sterline.

„Nu voi vinde niciodată acest teren pentru că este al meu, pot să mă amendeze, să mă închidă și să facă tot ce vor, dar nu voi reconstrui acel zid. Și chiar și după ce voi pleca, mă voi asigura că terenul va continua să rămână în familie”, a mai declarat bărbatul.

Bătălia juridică a lui Ron a început în decembrie 2017, când a dărâmat o mică parte din zidul pe care l-a construit.

Ron a deținut proprietatea și terenul la acea vreme, înainte de a decide să-l vândă în 1990, alături de cei doi frați ai săi, și să se mute în Devon, dar o parte de teren, care unește ferma și strada, aparține încă trioului și este folosită ca punct de acces.

Sursa: The Sun Etichete: , , , , Dată publicare: 04-12-2023 10:44