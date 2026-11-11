Familia cere tragerea la răspundere a medicilor de la Unitatea de Primiri Urgențe, iar conducerea spitalului a început o anchetă internă.

Femeia de 67 de ani se simțea rău de două luni, dar nu avea afecțiuni cronice. A fost și la medicul de familie, dar sâmbătă, pentru că nu mai putea suporta durerea, a sunat la 112. O ambulanță a transportat-o la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic din Galați.

Daniela Enciu, Serviciul de Ambulanță Galați: „Prezenta vărsături, amețeli, greață, dar și o saturație a oxigenului ușor scăzută.”

Rudele pacientei spun că, la spital, i s-au făcut trei perfuzii și o radiografie la coloana vertebrală și a fost trimisă acasă cu două rețete: una pentru spondiloză cervicală și una pentru colică biliară.

Nimic despre vreo problemă la inimă. Chiar fiica femeii a insistat să fie internată.

Ramona Radu, fiica victimei: „Vă rog frumos, le-am spus, poate are nevoie de o intervenție, de operație. Sigur nu este nevoie de internare? Nu, nu, mama ta este sănătoasă tun. Să facă tratamentul și e OK. Eu am și acum sacoșa pentru internare, pentru ea, în mașină. Nu au vrut să o interneze.”

La nici 10 minute după ce a ajuns acasă, femeii i s-a făcut rău, iar rudele au sunat din nou la 112. Medicii SMURD care au fost trimiși la adresă au resuscitat-o 45 de minute, fără succes.

Medicii legiști au constatat apoi că femeia suferise un infarct miocardic.

Fiica pacientei îi acuză pe medicii din spital că nu au sesizat semnele problemei cardiace. A depus și o plângere la poliție în acest sens.

Felicia Tudoran, purtător de cuvânt al IPJ Galați: „A fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.”

Liliana Dragomir, purtător de cuvânt al spitalului: „În acest moment, conducerea spitalului s-a autosesizat și a decis constituirea unei comisii de audit clinic pe acest caz. Nu prezenta, în momentul prezentării, semne de sindrom coronarian acut.”

Verificările medicilor trebuie să stabilească dacă femeia ar fi trebuit supusă altor investigații sau dacă trebuia internată. Pacienta avea două fiice și trei nepoți. Soțul femeii de 67 de ani a murit acum trei ani, în același spital.