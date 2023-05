Un bărbat și-a făcut o programare la dentist, dar a fost anulată imediat după ce a ajuns în cabinet. „Mi s-a părut jignitor”

Bărbatul, un fost proprietar de pub, spune că s-a simțit „insultat”, după ce i-a fost anulată programarea imediat după ce a ajuns în cabinetul din Glynneath.

David Bottomley, în vârstă de 65 de ani, a călătorit din Penderyn, sudul Țării Galilor, până la Dental Lounge din Glynneath pentru a-și face o operație la dinți, scrie Daily Star.

Cu toate acestea, după ce a sosit, a fost informat că greutatea sa era mai mare decât putea suporta scaunul din cabinetul stomatologic, și că programarea sa nu va avea loc.

În ciuda faptului că era un client fidel al clinicii, David a fost șters de pe lista de pacienți din cauza modului în care s-a adresat personalului, după ce i-a fost anulată programarea.

„Mi-a luat două ore să ajung la dentist pentru că trebuie să schimb două autobuze de la Penderyn la Glynneath”, a declarat bărbatul. „După ce am ajuns acolo, am început să completez un chestionar despre mine. Aproximativ cinci minute mai târziu, în timp ce încă îl completam, m-a chemat o asistentă și mi-a spus: 'Din păcate, domnule, sunteți prea gras și scaunele noastre nu vor putea face față greutății dumneavoastră'. Mi s-a părut jignitor. M-am enervat și am ridicat tonul, dar nu am fost abuziv și nu am înjurat. Dentistul a ieșit și mi-a spus că trebuie să plec și că voi fi șters de pe listă. Este problema mea că scaunele lor nu funcționează? Am nevoie urgentă de îngrijire stomatologică. Nu am fost nepoliticos cu nimeni și chiar mă simt nedreptățit și trist de ceea ce s-a întâmplat”.

Bărbatul a mai adăugat că s-a simțit insultat de personalul cabinetului, și a adăugat că greutatea sa nu s-a schimbat în ultimii 20 de ani.

„Nu am avut nici o problemă. Deși nu putem comenta în detaliu cazul domnului Bottomley, putem oferi asigurări că am acționat în conformitate cu orientările convenite în materie de sănătate și siguranță. Scaunele folosite pentru tratarea pacienților au limite de greutate, ceea ce înseamnă că nu ar fi sigur să le folosim pentru a oferi îngrijiri dentare oricărui pacient care depășește această limită. Ne pare rău să auzim că domnul Bottomley a exprimat aceste îngrijorări, dar suntem mai mult decât bucuroși să discutăm mai departe cu el, dacă dorește să ne contacteze direct”, a declarat un purtător de cuvânt al clinicii.

Dată publicare: 15-05-2023 22:17