Un bărbat în camuflaj a deschis focul asupra polițiștilor, în Rusia. Orașul a fost plasat în lockdown

Incidentul a avut loc marți, în jurul orei prânzului. Bărbatul, îmbrăcat în camuflaj, a deschis focul cu o armă automată.

Potrivit autorităților, un polițist a fost împușcat și a fost transportat la spital, scrie Kommersant.

Localnicii au fost îndemnați să nu iasă pe străzi până la prinderea suspectului, iar transportul în comun a fost suspendat.

Novoshakhtinsk se află la 20 de km de frontiera cu Ucraina.

Mai multe publicații din Rusia au scris că atacatorul ar fi unul dintre rușii care au dezertat în Ucraina, însă o sursă din cadrul poliției a declarat pentru Kommersant că nu există vreun indiciu în această privință.

A man with a machine gun who wounded a police officer is being sought in #Novoshakhtinsk, #Russia, reports Baza.

According to police, the shooter may be a deserter.

Roads are blocked in the city and kindergartens are closed. pic.twitter.com/0WfgUjw0FZ