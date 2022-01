Un bărbat din Tonga a înotat 27 de ore, după ce a fost luat de tsunami

Erupţia vulcanului Hunga Tonga-Hunga Ha'apai de sâmbătă a provocat moartea a cel puţin trei persoane şi a declanşat un tsunami ce a măturat arhipelagul, distrugând sate, staţiuni, numeroase clădiri şi reţele de comunicaţii şi izolând naţiunea cu circa 105.000 de locuitori.

Lisala Folau, care locuia pe mica şi izolata insulă Atata, cu o populaţie de aproximativ 60 de persoane, a fost luat de ape când valurile au năvălit pe pământ, sâmbătă, în jurul orei 19:00, a declarat el într-un interviu radio pentru Broadcom Broadcasting.

Bărbatul a povestit că îşi vopsea locuinţa când a fost alertat în legătură cu tsunami-ul de către fratele său şi, la scurt timp după aceea, valurile au pătruns în salonul lui.

Pentru a scăpa, el s-a urcat într-un copac, însă când a coborât, un val mare l-a tras în larg.

"Am plutit, aruncat de colo-colo de valurile mari care continuau să vină", a povestit bărbatul de 57 de ani.

Extraordinary tale of survival emerging in Tonga of Lisala Folau swept off an island by #tongaeruption tsunami & swum for 28 hours before reaching safety. Tongans have always been a tough seafaring peoplehttps://t.co/SoBMux8yuQ pic.twitter.com/6O7m5UtgYA