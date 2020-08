Un bărbat din SUA a fost împușcat de poliție de mai multe ori în spate în timp ce copii lui se aflau în mașină

Cei trei copii ai bărbatului - 3, 5 și 8 - se aflau în mașină, a spus avocatul familiei.



Înntr-un video postat online pare să-l arate pe domnul Blake împușcat în spate în timp ce încearcă să urce într-o mașină în Kenosha, scrie BBC.

Jacob Blake was shot in the back 7 times. This is what they’re doing in Kenosha.

Unarmed. And was breaking up a fight. But he gets shot.

This was a shoot to kill. And yet, people will still try to justify this.

YOU CAN’T. pic.twitter.com/gUQFJ8jLcB