Un bărbat din Marea Britanie a strangulat până la moarte un individ, pentru a-i fura câinele

Ian Connell, în vârstă de 39 de ani, este judecat sub acuzația de ucidere a lui Donald Patience, găsit mort sub o plapumă în locuința sa din Greater Manchester anul trecut, scrie The Independent.

Poliția a fost chemată la casa domnului Patience de pe Ainsworth Road în dimineața zilei de 22 august 2023 ca răspuns la sesizările privind furtul de animale de companie, moment în care au găsit cadavrul bărbatului de 45 de ani.

Un poștaș a sunat lapoliție după ce a văzut un individ intrând în casă, înainte de a ieși cu un câine alb „de mărime medie, pufos", ținut în lesă.

Ulterior s-a stabilit că domnul Patience, originar din Scoția, era mort de câteva zile și se crede că a fost ucis cândva după 19 august.

În deschiderea pledoariei procurorului marți, Michael Hayton KC a declarat juraților că dl Patience era un "om educat" care avea acces la bani și a fost "prădat" pentru generozitatea sa.

Cu puțin timp înainte ca poliția să ajungă la locul faptei, Ian Connell a fost văzut vorbind cu doi străini și le-a arătat o rană la mână despre care a spus că a fost provocată în timpul unei certuri cu prietena sa.

El a fost reținut sub suspiciunea de jaf, când unul dintre ofițerii de poliție au recunoscut câinele ca fiind al victimei. De asemenea, s-a constatat că bărbatul era în posesia unui portofel care conținea permisul de conducere și cardul de bibliotecă al lui Patience.

Un medic legist a constatat că Patience a murit în urma unei „perioade susținute de presiune asupra gâtului", fie de la o formă de ligatură, fie de la o mână.

