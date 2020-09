Un bărbat de culoare a fost împuşcat mortal de poliţie în Los Angeles. Incidentul a declanșat proteste

We are here to respect the family of #DijonKizzee . They are asking for a quiet demonstration tonight. pic.twitter.com/fQyF6NVKeK

Departamentul şerifului susţine că în jurul orei locale 15.15 doi poliţişti au încercat să-l oprească pe Kizzee, care se deplasa ilegal cu o bicicletă, dar atunci când l-au abordat acesta a sărit de pe bicicletă şi a fugit.

Lt. Brandon Dean, din cadrul departamentului şerifului din Los Angeles, a declarat presei că poliţiştii l-au ajuns în cele din urmă pe bărbat, iar când s-au apropiat de el acesta l-ar fi lovit pe unul în faţă şi a aruncat o parte din hainele pe care le purta.

În acel moment poliţiştii "au observat că în interiorul unui articol vestimentar pe care îl aruncase era o armă de mână semiautomată" şi amândoi au deschis focul, împuşcându-l pe tânărul afro-american de mai multe ori, a mai spus Dean. Anchetatorii au recuperat de la locul incidentului o armă de mână.

Decesul bărbatului a fost pronunţat la faţa locului, iar o autopsie este programată să aibă loc în cursul zilei de marţi. Niciunul dintre cei doi poliţişti nu a fost rănit.

A white hispanic race soldier shot a Black man in the back today in Los Angeles and killed him. This happened in the Hoovers on 109 & Budlong.

This is that "BLacK & bRoWn cOaLitiOn" pic.twitter.com/n1UbfcYd3B