Un bărbat blocat într-o peșteră din UK de două zile a fost salvat

Bărbatul, care are peste 40 de ani, a fost scos din peșteră luni seara, conform ITV.

Bărbatul a căzut sâmbătă în timp ce efectua activităţi de speologie în Ogof Ffynnon Ddu, un sistem de peşteri din apropiere de Penwyllt, în regiunea Brecon Beacons.

El s-a rănit și nu mai putea ieși singur.

De sâmbătă, opt echipe de salvatori au încercat să îl scoată pe bărbat la suprafață. Aproape 250 de speologi s-au alăturat echipelor de salvare în ultimele zile.

Breaking: The caver trapped in the Ogof Ffynnon Ddu caves in Brecon Beacons has been successfully rescued after 56 hours underground pic.twitter.com/VNPigMwO00