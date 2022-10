Un bărbat a prins un șobolan mare cât un câine în grădina din spatele casei. „M-a speriat de moarte”

Momentula fost imortalizat de soția lui, Sylvia, în vârstă de 80 de ani. Străbunicul Derek a spus: „De la nas la coadă, avea aproximativ 46 de centimetri lungime.

Derek: „Asta este lungimea unui copil mic.”

Sylvia a adăugat: „M-a speriat de moarte”.

Conform tabloidului britanic, Derek a prins 50 de șobolani în ultimii ani.

Bărbatul afirmă că majoritatea rozătoarelor au învățat să evite capcanele cu momeală. El a spus: „Dacă vor continua să vină, o să-i mai prind. Nu am de gând să renunț”.

