Un bărbat a avut un adevărat șoc când a descoperit în baie ”o anomalie de culoare galbenă care crește”

Proprietarul care a dorirt să rămână anonim, din Sydney, Australia, a distribuit pe Facebook o fotografie cu anomalia, în speranța că va primi niște răspunsuri.

Postând într-un grup, el a întrebat: „Are cineva idee ce este asta care crește în colțul toaletei mele?”

Unii comentatori au asemănat anomalia cu ciupercile mortale văzute pe „infectați” în serialul The Last of Us.

„Este începutul apocalipsei”, a scris o femeie.

O altă persoană a spus că baia are nevoie de „o curățenie serioasă și de aerisire”.

În cele din urmă, ”acel lucru neobișnuit” a fost identificat drept o ciupercă cunoscută sub numele de Leucocoprinus birnbaumii care este o specie de ciuperci branhiale.

Se găsește în mod obișnuit în ghivece de flori și sere, dar este extrem de rar să crească în baie.

Tom May, cercetător principal de micologie la Royal Botanic Gardens Victoria, a declarat pentru Yahoo News Australia : „Este un semn sigur că în spatele panourilor este lemn umed”.

Sursa: mirror.co.uk Etichete: , , , Dată publicare: 05-04-2023 13:31