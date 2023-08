Un avion s-a prăbușit pe o autostradă din Kuala Lumpur. Bilanțul victimelor | VIDEO

Se crede că cel puțin 10 persoane și-ar pierdut viața în urma acestui tragic eveniment. Aeronava privată, un Beechcraft Model 390 (Premier 1), s-a prăbușit în apropiere de Elmina, în Shah Alam, în cursul zilei de joi (17 august), și trasnporta șase pasageri și doi membri ai echipajului. Celelalte victime, una care conducea o mașină, iar cealaltă o motocicletă, au fost ucise la sol, în urma impactului.

Aeronava a plecat de pe Aeroportul Internațional Langkawi la ora locală 14:08 către Aeroportul Sultan Abdul Aziz Shah.

Avionul a luat legătura cu Turnul de control al traficului aerian din Subang la ora 14:47, iar autorizația de aterizare a fost acordată la ora 14:48.

La ora 14:51, Turnul de control al traficului aerian din Subang a observat fum provenind de la locul prăbușirii, dar aeronava nu a efectuat niciun apel de urgență.

