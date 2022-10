Un avion de vânătoare rus s-a prăbuşit peste o casă în Siberia. Piloții au murit | VIDEO

Anunțul a fost făcut de autorităţile locale,

precizând puţin mai târziu că doi piloţi au murit în acest accident, informează agenţiile de presă internaţionale.

Un avion Su-30 s-a prăbuşit „în timpul unui zbor de antrenament”, provocând un incendiu, a anunţat pe Telegram guvernatorul regiunii Irkutsk, Igor Kobzev. „Cei doi piloţi (care se aflau la bordul aparatului) au murit”, a precizat Kobzev, adăugând că „niciun localnic nu a fost rănit”.

Breaking! One more non-combat crash of russian war plane: now in #Irkutsk, Siberia. Claimed it was SU-30 fighter aircraft. Plane crashed AGAIN on residental area. #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/6gVYfPg3CO