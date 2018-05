Un avion de luptă rusesc SU-30 s-a prăbușit în largul coastei siriene

Cei doi piloți aflați la bord au murit a anunțat Ministerul Rus al Apărării. Avionul de luptă s-a prăbușit în Marea Mediterană după decolarea din baza Khmeimim.

”Piloții au încercat până în ultima secundă să controleze aeronava” a precizat Ministerul Rus al Apărării.

Rușii susțin că nu s-a tras asupra aeronavei și iau în calcul varianta unui motor lovit de o pasăre.

