Un avion de luptă al Rusiei s-a prăbuşit. Ce s-a întâmplat cu pilotul

Pilotul s-a catapultat din aeronavă şi a supravieţuit, a precizat Ministerul Apărării de la Moscova, adăugând că avionul s-a prăbuşit într-o zonă pustie. Avionul de luptă nu era echipat cu rachete.

Ministerul Apărării a acuzat o problemă tehnică neprecizată.

Russian Telegram channels report that a Russian Su-34 crashed in Volgograd region of Russia.

They publish a video of reportedly what remained of the aircraft after the crash. pic.twitter.com/6oVKc71XLX