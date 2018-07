Un avion cu 101 persoane la bord s-a prăbușit în Mexic la scurt timp după decolare

Știre în curs de actualizare!



Un avion de pasageri s-a prăbuşit marţi seară la scurt timp după decolarea de pe aeroportul Guadalupe Victoria din statul mexican Durango. La bord se aflau 97 de pasageri și 4 membri ai echipajului, potrivit unor informații revizuite, relatează Reuters. Guvernatorul statului Durango a declarat presei locale că nimeni nu a fost ucis în accidentul aviatic, însă sunt persoane rănite.



Compania aeriană Aeromexico a confirmat că este vorba de zborul AM2431 de pe ruta Durango - Mexico City. Aeronava prăbușită este un Embraer 190 cu o capacitate de 100 de locuri. Avionul s-a prăbușit la 10 km de Aeroportul Internațional Guadalupe Victoria.

Potrivit presei locale, aeronava s-a prăbușit la 5 minute de la decolare iar pasageri au fost văzuți îndreptându-se către un drum din apropiere pentru a cere ajutor, relatează BBC.

Guvernatorul statului Durango a comunicat că echipele de salvare au intervenit la locul accidentului, declarând unei televiziuni locale că unii martori au auzit "o bubuitură", iar imediat după aceea avionul a ajuns la sol.

Imagini difuzate de televiziunile locale arată o coloană de fum care se ridică dintr-o zonă aflată în apropierea aeroportului. Un reporter al cotidianului Milenio a declarat că unii pasageri au mers până la o autostradă pentru a căuta ajutor.

În imaginile transmise la televiziune se putea vedea coada avionului, cu logo-ul Aeromexico, pe un câmp cu vegetaţie.

Un purtător de cuvânt al aeroportului Guadalupe Victoria Durango a declarat că până în acest moment nu există informaţii că s-ar fi înregistrat decese în urma accidentului. Aeroportul a fost închis după prăbuşirea aeronavei.

