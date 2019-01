Un avion cu 6 oameni la bord s-a prăbușit în Ohio. Doi au murit

Potrivit agenţiei federale a aviaţiei, 6 oameni erau la bord. Ceilaţi patru au supraviețuit dar sunt grav răniţi.

Avionul de tip DC-3 a căzut peste o anexă de la ferma unui localnic. "Eram în casă", spune el, "la câteva zeci de metri, dar a fost un şoc foarte puternic, niciodată n-am mai simţit aşa ceva, nici la cutremur".

Two people are dead following a Monday morning plane crash in Apple Creek, Ohio. https://t.co/826U2yw6pD