Un avion care a decolat din California s-a întors din drum pentru că pilotul şi-a uitat paşaportul. Sute de pasageri afectaţi

„Sâmbătă, zborul United 198 de la Los Angeles la Shanghai a aterizat pe Aeroportul Internațional din San Francisco, pentru că pilotul nu avea pașaportul la bord”, a declarat compania aeriană americană United Airlines, potrivit AFP.

Avionul decolase de aproape două ore atunci când s-a întors din drum pentru a ateriza la San Francisco, în California.

United Airlines flight #UA198, which was flying from Los Angeles to Shanghai, turned around over the Pacific and diverted to San Francisco after a pilot realized they forgot their passport.

The aircraft climbed to 32,000ft and flew for about 1 hour and 45 minutes when the crew… pic.twitter.com/ZGJB2ktn2U