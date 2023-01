Un avion a rămas fără ușă în timpul zborului. Bagajele oamenilor au căzut din aeronavă. VIDEO

O ușă din spate s-a deschis în timpul zborului și o parte din bagaje au zburat în timp ce cabina se depresuriza, potrivit unui videoclip șocant postat pe Internet, conform New York Post.

Serghei Lidrik, în vârstă de 33 de ani, a surprins în imagini momentele dramatice cu el și ceilalți pasageri din acele momente de la bordul avionului An-26.

Avionul decolase din îndepărtatul oraș siberic Magan și se îndrepta către Magadan, pe coasta Pacificului a Rusiei.

„Zborul s-a încheiat mai repede decât ne așteptam – cu un rezultat neplăcut”, a spus Lidrik. „Oamenii au fost șocați la început. … Oameniilor le-au zburat căciulile”, a punctat el.

El a spus că oamenii care stăteau în spatele avionului, de unde s-a desprins ușa au înghețat de frig.

✈️ Nothing unusual: in Russia, the door of the plane opened right during the flight at an altitude of several kilometers

An-26, flying from Magan to Magadan, suddenly depressurized - judging by the video, which was filmed by one of the passengers, the back door was half opened. pic.twitter.com/GdBFdHdRML