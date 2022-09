Un autocar israelian a fost atacat în Valea Iordanului. Două persoane dintre cele rănite au fost împușcate. VIDEO

Un autocarul israelian a fost vizat de atacatori în Valea Iordanului, în nordul Cisiordaniei ocupate, au anunţat serviciile de urgenţă israeliene.

Personalul „îngrijeşte două persoane cu plăgi împuşcate de gravitate medie (...) şi alte trei persoane rănite uşor de cioburi de sticlă”, potrivit unui comunicat al Magen David Adom (Mada), echivalentul israelian al Crucii Roşii.

„Cei doi răniţi de gloanţe au fost evacuaţi cu elicopterul spre un spital”, a mai declarat Mada, citat de AFP și Agerpres.

În urma atacului, armata israeliană, care controlează militar cea mai mare parte a Văii Iordanului, a arestat „suspecţi”, a spus Ministrul Apărării, Benny Gantz.

La 14 iulie, la Ierusalim un palestinian a tras asupra unui autobuz în centrul oraşului, rănind opt persoane, printre care se aflau și cetăţeni americani.

Armata israeliană şi-a înmulţit operaţiunile în Cisiordania în urma unei serii de atacuri anti-israeliene începând din martie, concentrându-şi raidurile în nordul acestui teritoriu pe care îl ocupă din 1967 şi unde sunt active numeroase grupări armate palestiniene.

A vehicle reportedly blocked the bus and opened fire, wounding 5 people who have been evacuated for treatment

The terrorists' vehicle caught fire during their escape, 2 suspects were detained, forces are searching for a possible third suspect

????Magen David Adom