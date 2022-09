Atac armat în SUA. O persoană a murit și alte patru au fost rănite

Toate cele patru victime au fost transportate inițial la spitalele din zonă, unde o victimă a fost declarată decedată la scurt timp după sosire. Starea celorlalte trei victime nu este cunoscută deocamdată, potrivit ABC News.

Poliția Județeană Prince George a transmis pe Twitter sâmbătă seara că poliția a răspuns la apel la ora 20:00 și a descoperit împușcătura fatală.

„Odată ajunsi la fața locului, au descoperit mai multe persoane la un magazin de proximitate cu traumatisme corporale. Toți au fost duși la un spital local. Un bărbat adult a fost mai târziu declarat decedat”, se arată în declarație.

Poliția a deschis o anchetă în acest caz.

#BREAKING Prince George’s County Police official on scene confirms four people shot at this 7-11 on the 1400 block of Ritchie Rd. All four patients were taken to the hospital, and one has died. No word yet on what led up to this. pic.twitter.com/l2BSBxtnNe