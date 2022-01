Un antivaccinist susține că propria urină este „antidotul” împotriva Covid-19

Christopher Key conduce un grup numit Poliția Vaccinelor și ei sunt împotriva (ați ghicit) vaccinurilor Covid-19.

El și-a adunat un grup de susținători pentru a dezvălui ceea ce susține în mod fals că este un „antidot” împotriva virusului.

În timp ce echipe de oameni de știință din întreaga lume au produs o varietate de vaccinuri împotriva coronavirusului, care au fost testate și aprobate riguros de comitetul de reglementare al fiecărei țări, Key consideră că deține informații care le depășesc.



Într-un videoclip postat pe contul său Telegram, antivaccinistul a spus: „Antidotul pe care l-am văzut acum și avem tone și tone de cercetări este terapia prin urină. OK, și știu pentru mulți dintre voi acest lucru sună nebunesc, dar băieți, Dumnezeu ne-a dat tot ce avem nevoie”.

În sala în care se ținea marea dezvăluire a ”antidotului” s-a lăsat o liniște când bărbatul a menționat ideea de a-ți bea propria urină.

El a susținut că acest „antidot” îi va ajuta pe cei care nu au fost vaccinați, precum și pe cei care au primit vaccinul.

Key a adăugat: „Acest vaccin este cea mai proastă armă biologică pe care am văzut-o vreodată. Îmi beau propria urină și mi-am băut propria urină în ultimii 23 de ani”.

De menționat este că vaccinul împotriva coronavirusului nu este o „armă biologică” și de fapt a salvat mulți oameni de a fi afectați grav de coronavirus.

