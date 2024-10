Un an de la atacul Hamas în Israel. Aproape 60% dintre clădirile din Gaza sunt avariate sau distruse

De la începutul războiului din Fâşia Gaza dintre Israel şi Hamas, în urmă cu un an, ofensiva israeliană a provocat un nivel de distrugere "fără paralel" în lume în ultimii ani, transmite France Presse.

169.000 de clădiri deteriorate sau distruse

Potrivit analizelor prin satelit ale cercetătorilor americani Corey Scher şi Jamon Van Den Hoek, până pe 13 septembrie 2024, 58,7% din clădirile din Fâşia Gaza fuseseră avariate sau distruse, sau aproape 169.000 în total. Cele mai ample distrugeri au avut loc în primele două-trei luni de conflict.

Din 7 octombrie, de la atacul fără precedent al Hamas pe teritoriu israelian, care a dus la moartea de partea israeliană a 1205 persoane, în principal civili, potrivit unei numărători a AFP bazate pe cifre oficiale israeliene şi care include ostaticii decedaţi sau ucişi în captivitate în Fâşia Gaza, armata israeliană bombardează fără încetare acest teritoriu îngust şi dens construit de 365 de kilometri pătraţi.

Campania militară israeliană de represalii asupra Fâşiei Gaza a provocat până acum peste 41.000 de morţi, majoritatea civili, potrivit datelor Ministerului Sănătăţii al guvernului Hamas din Gaza, considerate fiabile de ONU.

Oraşul Rafah, pe jumătate distrus

În nord, oraşul Gaza, care avea 600.000 de locuitori înainte de război, este imaginea dezolării, cu aproape trei sferturi (73,9%) din clădiri afectate.

La Rafah, în sudul extrem, lângă graniţa cu Egiptul, unde trupele armatei israeliene sunt angajate în lupte la sol de la începutul lunii mai, au fost afectate 46,3% din clădiri (faţă de 33,9% în aprilie). Din ce în ce mai multe faţade de clădiri sau case sunt distruse sau complet distruse.

Şi potrivit organizaţiei Amnesty International, pe 58 km2 de-a lungul graniţei teritoriului palestinian cu Israelul, peste 90% din clădiri par să fi fost "distruse sau grav avariate" în perioada octombrie 2023 - mai 2024.

Mai puţin de unul din două spitale funcţionează

Spitalele sunt frecvent vizate de armata israeliană, care acuză constant luptătorii Hamas că le folosesc drept baze pentru a se adăposti sau a lansa atacuri. Asaltul israelian asupra spitalului al-Chifa, cel mai mare spital din Gaza, l-a redus la o "cochilie goală plină cu morminte", potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

Pe 20 august, doar 16 din 36 de spitale (44%) erau "parţial" operaţionale, potrivit OMS.

În ce priveşte lăcaşurile de cult, combinarea datelor Unosat (Centrul de Sateliţi al ONU) şi OpenStreetMap indică faptul că 70% dintre moschei au fost deteriorate sau distruse.

Aproape 85% dintre şcoli au fost avariate

Clădirile şcolare, care servesc drept refugiu pentru persoanele strămutate, în special cele care arborează steagul albastru al ONU, plătesc la rândul lor un preţ mare, armata israeliană acuzând Hamas că le foloseşte pentru a ascunde luptători.

Conform datelor UNICEF, până pe 6 iulie cel puţin 477 de şcoli au suferit pagube, sau aproape 85% din cele 564 de unităţi înregistrate. Dintre acestea, 133 au fost avariate (potenţial grav) şi 344 au fost afectate direct.

În septembrie, Fondul Global al Naţiunilor Unite pentru Educaţie în Situaţii de Urgenţă şi Crize, "Education Cannot Wait", a raportat că aproape 90% din clădirile şcolilor au fost "deteriorate sau distruse", iar sistemul educaţional a fost "decimat".

Şi 68% din suprafeţele agricole

Potrivit imaginilor de la centrul de sateliţi al ONU, datând din 27 august, 68% din suprafeţele agricole au fost avariate, sau 102 km2: în guvernoratul Gaza de Nord, 78%, iar în cel Rafah, 57%.

Distrugerea activelor agricole (inclusiv sisteme de irigaţii, ferme de animale, livezi, maşini şi instalaţii de depozitare) este şi mai amplă, între 80% şi 96% dintre acestea fiind "decimate" de la începutul anului 2024, potrivit unui raport al Conferinţei Naţiunilor Unite pentru comerţ şi dezvoltare publicat în septembrie.

Reţeaua rutieră este avariată în proporţie de 68%, cu un total de 1.190 kilometri de drumuri distruse, 415 km grav avariate şi 1.440 km moderat avariate, potrivit unei "analize preliminare" a Unosat pe baza datelor din 18 august.

"Este de neimaginat nivelul de suferinţă din Gaza, nivelul de moarte şi distrugere nu are nicio paralelă cu ceea ce am văzut de când am devenit secretar general", a spus Antonio Guterres, care ocupă această funcţie de la începutul lui 2017.

