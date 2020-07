Un american a obținut milioane de dolari ca ajutor în timpul pandemiei. A pariat banii și riscă o pedeapsă uriașă

Mare parte din bani i-a jucat la bursă și în cazinourile din Las Vegas, scrie The Telegraph. Andrew Marnell a fost arestat joi și riscă 30 de ani de închisoare.

El a reușit să intre în posesia banilor după ce a folosit mai multe nume și a depus acte false. Sumele au provenit din programul pus la dispoziție de stat pentru a susține firmele mici afectate în timpul pandemiei de coronavirus.

A West L.A. man allegedly bilked a federal COVID-relief program out of at least $9 million. Here is Andrew Marnell last weekend in Las Vegas gambling with money authorities believe he fraudulently obtained from Paycheck Protection Program loans.https://t.co/J5Jk3P3Tu9 pic.twitter.com/jXWbvbhXps