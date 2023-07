Rusia susține că știe cum va sabota Ucraina cea mai mare centrală nucleară din Europa. Scenariul Kremlinului

Totodată, oficiali ucraineni critică Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică pentru modul în care gestionează situaţia.

De când a început războiul, situația de la centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, a fost motiv de îngrijorare și temeri pentru ucraineni, mai ales ca a cazut în mâinile inamicului.

Reporter: Legat de Zaporojie, știu că ați vizitat centrala nucleară. Ați avertizat că Putin ar putea fi pregătit să lanseze un atac terorist asupra Zaporojie. Credeți că este vorba de un atac iminent?

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: Am documente clare de la serviciile de informații, bineînțeles că nu vă pot da detalii legat de documente, dar Rusia are legătură cu asta. Am mai spus, ei tehnic sunt pregătiți din punct de vedere tehnic. Au plantat mine acolo.

Reporter: La Zaporojie?

Volodimir Zelenski: Da, la centrala de la Zaporojie. De aceea am făcut presiuni asupra Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA). Dar i-am avertizat: echipa voastră este de patru persoane, iar centrala este cât un oraș.

Reporter: Imensă...

Volodimir Zelenski: Este imensă, iar patru oameni nu au cum să gasească minele.

Reacția Kremlinului

Însă, într-un război al declarațiilor și acuzațiilor, rușii susțin că ucrainenii ar fi cei care ar plănui un atac asupra centralei nucleare. Un consultant chiar a declarat la televiziunea rusă că armata ucraineană are de gând să atace reactoarele de la Zaporojie cu drone kamikaze și rachete de precizie.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului: „Situția (în jurul Centralei Nucleare Zaporojie) este destul de tensionată deoarece amenințarea de sabotaj din partea regimului de la Kiev este, într-adevăr, mare. Sabotajul poate avea consecințe catastrofale. Regimul de la Kiev a demonstrat în repetate rânduri că nu se dă în lături de la nimic. Prin urmare, desigur, au fost luate toate măsurile pentru a contracara o astfel de amenințare”.

Pe de altă parte, Xi Jinping l-a avertizat personal pe Vladimir Putin să nu folosească arme nucleare în Ucraina, ceea ce indică faptul că Beijingul nutrește îngrijorări cu privire la războiul Rusiei, chiar dacă oferă sprijin tacit Moscovei, potrivit unor oficiali occidentali și chinezi, citați de Financial Times.

Între timp, Kremlinul ni l-a arătat pe Vladimir Putin primind-o pe Raisa Akipova, o fetiță de 8 ani, din Daghestan. Asta, într-o nouă scenetă menită să ne prezinte un lider grijuliu, preocupat și mereu pe fază. Putin a convins-o pe cea mică să i se alăture într-un bizar apel telefonic către ministrul de finanțe, ca să solicite o subvenție generoasă pentru regiunea ei natala din sudul Federatiei ruse.

Ministrul Finanțelor, Anton Siluanov, a părut inițial uimit de apel și nu i-a răspuns fetiței la salut. Dar a fost de acord rapid să aloce fonduri suplimentare.

Kremlinul ne-a lămurit că prezența copilei la Moscova este urmarea vizitei președintelui Putin în Daghestan, de săptâmâna trecută, când a avut ocazia unei băi de mulțime. Putin i-a spus fetiței că a ținut neapărat s-o invite la Moscova, împreună cu părinții ei, pentru că a fost "mâhnit" să vadă o fotografie cu ea plângând că nu a reușit să-l întâlnească pe președinte.

Dată publicare: 06-07-2023 07:54