Turcia cere Statelor Unite să retragă sprijinul acordat ”criminalului Netanyahu” și să pună capăt opresiunilor din Gaza

Israelul trebuie să suporte consecințe pentru acțiunile sale suficient de severe pentru a "descuraja pe oricine să mai ia în considerare o astfel de cruzime", a declarat președintele turc Recep Erdogan, potrivit agenției turcești de presă Anadolu.

