Trupele rusești se pregătesc să atace Odesa. Șapte nave de luptă au fost trimise către orașul de la Marea Neagră

Vin vești îngrijorătoare de pe frontul de sud al războiului din Ucraina. Armata țării vecine a anunțat că patru nave de desant și trei cu rachete au plecat joi dimineață dinspre Crimeea spre Odesa, iar atacul poate începe oricând.

Odesa este al treilea oraș ca mărime din Ucraina, punct strategic, și port la Marea Neagră.

Așa și-au petrecut noaptea sute de mii de ucraineni aflați pe frontul de sud.

Paul Angelescu, corespondent Știrile PRO TV în Ucraina: „Este ora 2:20 și au început din nou alarmele antiaeriene. Și ne vom muta pentru a doua oară în buncărul de la subsol."

Părinți, copii, bătrâni se ridică noapte de noapte din pat și coboară în adăposturi.

La primele ore ale dimineții în gara centrală din Odesa ajung trenuri care aduc refugiați din zonele bombardate. Părinți cu copii în brațe, bătrâni, tineri forțați să lase în urmă tot și să fugă undeva în lume... unde nu e război.

Doi tineri si-au lipit palmele de geamul rece al unui autocar. Ea își șterge lacrimile, el nu o scapă din ochi. Își spun la revedere prin telefon. Lângă ei o altă femeie șterge umezeala de un alt geam ca să vadă mai bine chipul unei fetițe...

Paul Angelescu, corespondent Știrile PRO TV în Ucraina: „Suntem în fața gării din Odesa, aici își iau la revedere bărbații de la iubite sau soții, tații de la copii, niște momente sfâșietoare. Vin în continuare trenuri din Kiev, sau dinspre est, oamenii fug din calea războiului. În fața gării așteaptă microbuze care îi duc spre granițele cu România sau Moldova.”

O tânără mămică încearcă să-și salveze fetița din calea războiului.

-Suntem de aici din Odesa și încercăm să ajungem în Moldova iar de acolo în Israel.

-De ce plecați? Vă temeți pentru siguranța dvs. și a copiilor?

-Mă tem pentru puiuțul meu.

-Câți ani are?

-1 an și 6 luni.

-Cum a fost ultima săptămână pentru dvs. ca mamă cu un copil?

-A fost foarte grea. Mai ales că soțul meu... a plecat să lupte.

Iar câteva tinere au fugit în Odesa din calea conflictului din Donbas. Acum trebuie sa o ia din nou de la capăt.

Tânără: „Sunt din Donețk și aș vrea să mă refugiez undeva în Europa. Am fugit când au început bombardamentele, am locuit un an în Kiev, apoi în Israel... Mama și familia mea sunt din Donețk și nici nu pot să vorbesc despre asta, situația e foarte dificilă.”

Pe toate străzile din Odesa și din împrejurimi, reclamele din panourile publicitare au fost înlocuite cu mesaje pentru armata rusă. Acesta spune de exemplu: "Soldatule rus, oprește-te! Cum poți să-ți privești copiii în ochi? Pleacă! Rămâi om. Alte mesaje conțin și cuvinte obscene (. -nu citim lăsăm doar scris și bluram cuvîntul "Nave rusești, să vă duceți ...!"

Gennady Truchanov este de 8 ani primarul Odesei și spune că nu și-a închipuit vreodată că va fi nevoit să-și pregătească orașul de război.

Gennady Truchanov, primarul Odesei: „Toți locuitorii s-au mobilizat. Construiesc baricade și sunt gata să apere fiecare stradă și casă din oraș. Și nu am invitat pe nimeni, care vine cu tancuri cu avioane cu arme în mână.”

Reporter: „Cum v-a afectat această săptămână? V-ați văzut familia? Ați fost speriat? Ați fost în pericol?”

Gennady Truchanov, primarul Odesei: „Este foarte dificil, am o fată și doi nepoți mici unul de 12 și altul de 6 ani și nu vor să plece în ruptul capului. Fata mea nu vrea, dar mi-ar fi mie mai ușor să mă concentrez la ce am de făcut dacă îi știu în siguranță. Dacă vor accepta, cel mai probabil vor merge în România.”

Iar veștile de la Cartierul general al forțelor armate ucrainene sunt sumbre. Oficialii spun că în apele Mării Negre se află în acest moment șapte nave de luptă ale Rusiei plecate din Crimeea: patru de desant maritim și trei cu lansatoare de rachete, în marș spre Odesa.