Trupele ruse, acuzate că au distrus o şcoală din regiunea Doneţk cu bombe cu fosfor alb

Utilizarea muniţiilor cu fosfor alb este semnalată de către şeful administraţiei regionale militare din Doneţk, Pavlo Kirilenko, pe contul său Telegram.

Bombele cu fosfor alb provoacă incendii care nu pot fi stinse cu apă, iar componentele sale la atingerea cu pielea umană încep să o "devoreze" până străbat osul.

Utilizarea acestui tip de muniţie în perimetrul localităţilor este interzisă din 1997 prin Convenţia de la Geneva.

"O altă instituţie de învăţământ, distrusă de ruşi în regiunea Doneţk - Şcoala nr.1 din Avdiivka", susţine şeful administraţiei ucrainene din regiune Kirilenko. "Noaptea trecută, trupele ruse au efectuat bombardamente asupra unei şcoli cu muniţie cu fosfor alb interzise. Şcoala a ars în întregime. Din fericire, nu au fost înregistrate victime: în interiorul clădirii se afla doar personalul de pază, care a reuşit să se salveze", precizează el.

Înainte de invazie, în această şcoală, din care a rămas o carcasă fumegândă, studiau circa 200 de copii, potrivit Ukrinform.

"În şcoală nu se afla niciun militar şi nici echipamente militare nu se aflau aici. Ruşii pur şi simplu distrug deliberat infrastructura civilă" în Ucraina, a subliniat Kirilenko.

Şeful administraţiei regionale militare a indicat că, din 24 februarie, când a început invazia, trupele ruse au avariat sau distrus 416 instituţii de învăţământ în regiunea Doneţk, inclusiv 181 de grădiniţe, 191 de şcoli, 23 de şcoli profesionale şi 21 de universităţi.

"Vom reconstrui totul, dar ruşii vor plăti un preţ mare" pentru aceasta, a adăugat responsabilul ucrainean.

Nu este prima oară când autorităţile ucrainene acuză forţele ruse de utilizarea muniţiilor cu fosfor alb în atacurile lor împotriva oraşelor din Ucraina. Mai devreme luna aceasta, Kievul a acuzat Rusia că a folosit bombe cu fosfor alb într-un atac asupra combinatului siderurgic Azovstal din Mariupol, ultimul bastion al rezistenţei ucrainene din acest oraş-port la Marea Azov.

A school in #Avdiivka before the arrival of the "liberators" and after. pic.twitter.com/tDiYcDYtb2