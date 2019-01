Trump înfrânt în Senat. Nicio soluţie imediată pentru "shutdown"

În cea de-a 34-a zi a impasului bugetar, nu a apărut nicio soluţie pentru a ieşi din blocajul care afectează un sfert din administraţiile federale americane, 800.000 de funcţionari şi numeroşi subcontractori, conform Agerpres.

Republicanii şi democraţii au rămas fermi pe poziţiile lor. "Nu vom ceda!" în privinţa zidului, a scris din nou pe Twitter Donald Trump înainte de vot.

Nancy just said she “just doesn’t understand why?” Very simply, without a Wall it all doesn’t work. Our Country has a chance to greatly reduce Crime, Human Trafficking, Gangs and Drugs. Should have been done for decades. We will not Cave!