Treisprezece persoane au murit într-un incendiu uriaș produs într-un club de noapte din Rusia

Tragedia s-a petrecut vineri noapte în orașul Kostroma, la 300 de kilometri nord de Moscova.

În jur de 250 de oameni au fost evacuați din discotecă, potrivit Nexta.

Focul a cuprins o suprafață de 3.500 de metri pătrați, iar acoperișul discotecii s-a prăbușit din cauza flăcărilor.

A large fire broke out at night in the Polygon nightclub in #Kostroma, #Russia.

The fire spread over an area of 3.5 thousand square meters, 250 people were evacuated.

According to the latest data, 13 visitors died. pic.twitter.com/Wb7HsrruJM