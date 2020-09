Trei suporteri olandezi, condamnați la închisoare după ce au umilit mai multe cerşetoare originare din România

Mai mulţi suporteri olandezi ai echipei PSV Eindhoven au fost condamnaţi la închisoare de o instanţă spaniolă, după ce au umilit, în urmă cu 4 ani, mai multe cerşetoare originare din România, la Madrid, scrie Europa Press.

Autorităţile spaniole s-au autosesizat după apariţia imaginilor, iar ceea ce părea iniţial să ducă cel mult la o amendă a ajuns să-i coste pe fanii batavi trei luni de închisoare.

În cele din urmă, ambasada Olandei la Madrid, conducerea clubului de fotbal, dar şi diverse oficialităţi olandeze şi-au cerut scuze în numele fanilor şi au promis găsirea vinovaţilor şi pedespirea lor. Asta după ce suporterii au întâlnit un grup de cerşetoare originare din România şi s-au distrat pe seama lor. Suporterii le-au cerut femeilor să facă flotări pentru câţiva euro, iar acestea s-au supus fără să protesteze.

La fel de revoltător a fost, în opinia magistraţilor spanioli, faptul că olandezii au aruncat bere, dar şi bani în direcţia femeilor. În faţa judecătorului, fanii lui Eindhoven şi-au recunoscut vinovăţia şi şi-au exprimat regretul pentru fapta lor.

Pentru asta, au beneficiat de clemenţă pedeapsa iniţială de un an de închisoare a fost redusă la trei luni de închisoare. În plus, fiecare dintre cerşetoare ar urma să primească suma de 1.500 de euro.

„Nu a fost niciodată intenţia noastră conştientă de a nu respecta sau umili aceste femei. Regretăm profund şi dorim să oferim cele mai sincere scuze, sperând că vor putea să le accepte”, se menţionează în scrisoarea trimisă de avocaţii olandezilor.

În schimb, cerşetoarele originare din România susţin că nu s-au simţit niciun moment umilite de olandezi.

„Dacă ne-ar umili aşa în fiecare zi ce bine ar fi! Am câştigat mai mulţi bani atunci decât într-o lună. Oamenilor li se poate părea ruşinos, dar la ce bani am făcut atunci, cei opt copii ai mei vor fi recunoscători. Sper să mai vină!”, a spus una dintre femei. Aceasta a mai afirmat că în ziua respectivă a strâns 40 de euro numai de la suporterii olandezi, scrie El Mundo.