Trei protestatare topless au urcat pe scenă în timpul unui discurs al lui Bernie Sanders

Bernie Sanders, care aspiră să devină candidatul democraţilor la preşedinţia SUA, tocmai o prezentase pe soţia sa Jane O'Meara Sanders ca „viitoarea Primă Doamnă” când o femeie s-a îndreptat către microfon şi a început să vorbească incoerent despre subvenţii pentru industria de produse lactate, după cum arată o înregistrare video postată pe reţele sociale.

„Bernie, sunt cea mai mare susţinătoare a ta şi sunt aici pentru a-ţi cere să nu mai sprijini industria laptelui şi fermele de animale. Cred în tine”, a exclamat ea, înainte ca sunetul microfonului să fie tăiat.

Două femei topless au sărit pe scenă pentru a i se alătura celei dintâi. Ele au turnat pe ele lapte şi s-au înşiruit pe podium pentru doar câteva secunde înainte ca forţele de securitate să le dea jos.

Mulţimea a scandat „Bernie!” în timp ce unii au strigat obscenităţi la adresa femeilor.

Candidatul la preşedinţie a părut să trateze incidentul cu calm şi a spus în glumă: „Aici este Nevada, unde există întotdeauna un pic de distracţie fără niciun ban în plus”.

Primarul Bill de Blasio, care îl prezentase pe Sander cu câteva minute înainte, a părut însă intimidat de incident. El a fost văzut într-o înregistrare ferindu-şi privirea şi îndepărtându-se de locul cu pricina.

De altfel, incidentul de sâmbătă nu a fost primul care a avut ca ingredient nuditatea, din timpul unei întâlniri electorale a lui Sanders.

În 2016, două femei au fost arestate după ce s-au dezbrăcat pentru ca cei prezenţi să poată vedea ceea ce era scris pe corpurile lor – „Feel the Bern” - în timpul unei manifestaţii electorale în Los Angeles, potrivit LA Times.

Bernie supporter pleads to #LetDairyDie in his rally live stream! Gets in a few sentences before audio is cut, & the banners from the rest of the group are visible for quite a while before the video feed is itself cut. Thank you for such a brave action @priyadxe27 @DxEverywhere!! pic.twitter.com/tyVFsFEUoJ