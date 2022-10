Trei persoane au murit după ce un avion s-a prăbușit peste o casă, în Minnesota VIDEO

Autoritățile federale și locale investighează incidentul. Oficialii au transmis că persoanele decedate sunt doi bărbați din Burnsville și o femeie din St. Paul. Numele lor nu au fost făcute publice.

Poliția din Hermantown au ajuns la locul faptei la puțin timp după miezul nopții. Ofițerii au fost alertați de personalul Aeroportului Internațional Duluth, potrivit Fox News.

Avionul a distrus etajul unei case. Persoanele din locuință nu au fost rănite.

Update: officials say 3 people on board plane died in Hermantown crash. According to a neighbor, the homeowners were on the second floor at the time and suffered minor injuries. @NorthernNewsNow pic.twitter.com/SEJ5AkKGUM