Trei morţi şi şase răniţi într-un atac la o grădiniţă din China

„Un răufăcător care purta o caschetă şi o mască, înarmat, a năvălit” la ora 10.22 (02.22GMT) în grădiniţa din provincia Jiangxi, potrivit unui comunicat al poliţiei.

This man just attacked a kindergarten in #China 's Jiangxi, killing at least 3 & injuring 6. The 48-year-old suspect is still on the loose. Poor kids! pic.twitter.com/mu6H7cD1xL

Acesta precizează că suspectul, în vârstă de 48 de ani, a fugit şi este căutat activ.

BREAKING ???????? : 3 people were killed and 6 others injured in a knife attack at a kindergarten in southeast #China's Jianxi province.

♦️A "gangster wearing a cap and mask" stormed the private kindergarten in Anfu county, police said.

