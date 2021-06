Trei morți și șase răniți, după un atac cu cuțit pe o stradă din Germania. VIDEO

Poliţia din oraşul german Wuerzburg a anunţat arestarea suspectului, după o ''operaţiune majoră'' în care părţi ale oraşului au fost închise circulaţiei, transmite Reuters.

Atacatorul a fost oprit după ce i s-a tras un glonţ în picior, conform Bild.

Presa locală a relatat mai devreme despre înjunghieri multiple comise în această localitate cu circa 130.000 de locuitori, situată la sud-est de oraşul Frankfurt.

Potrivit poliţiei, nu există indicii despre existenţa unui al doilea suspect care să fi participat la atac şi populaţia nu este în pericol.

Nu au fost furnizate deocamdată informaţii despre cel arestat.

