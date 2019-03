Tragedie în Irak. 54 de oameni au murit, după ce un feribot s-a scufundat

Potrivit unor oficiali din apărarea civilă şi unor martori, citați de DPA şi AFP și preluat de Agerprs, majoritatea victimelor de pe feribot sunt femei şi copii care nu au putut să înoate.

Șeful Autorităţii de Apărare Civilă din Mosul, Husam Khalil, a declarat că echipele de salvare caută în continuare supravieţuitori, iar până acum au reuşit să salveze 12 persoane.

10s of people drowned when a ferry sank few minutes ago in Tigris river, Mosul.#Mosul2019 pic.twitter.com/6zjaYMBvji