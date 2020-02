Tragedie în India. Cel puțin 10 oameni morți, după ce un autobuz a atins un cablu electric

Accidentul s-a produs în statul Odisha din estul ţării, în apropierea localităţii Mandarajpur, când autobuzul care transporta aproximativ 40 de pasageri a luat foc după ce a lovit o linie electrică de 11.000 de volţi la marginea drumului, a precizat agenţia Press Trust of India (PTI), potrivit Agerpres.

Re-Up: 10 Killed, Over 40 Critical As Bus Comes In Contact With 11KV Wire In Odisha#GanjamBusMishap #Odisha https://t.co/giZ6irzQ79 pic.twitter.com/Tg7aW81B23