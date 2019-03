Tragedia aviatică din Etiopia. Rudele victimelor, devastate: „Sper că a luat alt avion”

Agerpres

Familiile victimelor accidentului aviatic care a avut loc duminică în Etiopia povestesc că, atunci când își așteptau rudele în aeroportul din Nairobi, Kenya, pe tabela zborurilor avionul figura că aterizase la timp și în siguranță.

„Când am ajuns, ne-am uitat pe programul zborurilor și am văzut că avionul aterizase la timp. Asta anunțau pe tabelă, așa că stăteam confortabil, așteptând. Am văzut oameni ieșind din aeroport. Eram siguri că și rudele noastre vor ieși. După câteva minute, am văzut niște știri pe Facebook că avionul companiei Ethiopia Airlines s-a prăbușit. Când ne-am uitat, era chiar ora la care rudele noastre trebuiau să plece din Etiopia”, a declarat un bărbat pe nume Justin pentru agenția Reuters, informează BBC News.

El se afla în Aeroportul Jomo Kenyatta din Nairobi, Kenya, când a aflat de tragedie.

Agerpres

Agenția de presă a vorbit și cu rudele altor persoane aflate în aeroportul kenyan, care au precizat că autoritățile aeroportuare nu le-au oferit niciun fel de informații.

„N-am văzut niciun reprezentant al companiei în aeroport. Nimeni nu ne spune nimic, stăm aici sperând la ceva bun”, a declarat Robert Mutanda, care îl aștepta pe cumnatul său venit din Canada.

O altă persoană, identificată drept Wendi Otiendo, a precizat că își așteaptă mama.

„O așteptăm pe mama. Sperăm că a luat un alt avion sau că zborul ei a fost întârziat. Nu ne răspunde la telefon”, a spus ea.

Deschideți galeria foto pentru mai multe imagini.

Avionul companiei Ethiopia Airlines s-a prăbușit, duminică, la șase minute de la decolare. Autoritățile au anunțat la scurt timp că niciunul dintre cei 149 de pasageri nu a supraviețuit. Și cei opt membri ai echipajului de zbor și-au pierdut viața. Aeronava se îndrepta spre Nairobi, Kenya.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!