Tot mai multe radiații la Cernobîl, scrie presa din Ucraina. Experții români spun că nu există niciun pericol

Reactorul de la Cernobîl riscă să se trezească, scrie presa din Ucraina. Îngrijorarea vine după ce specialiști în fizică nucleară din Kiev au anunțat că emisiile de neutroni sunt în creștere.

Experții Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare din România spun însă că nu există niciun pericol, iar limitele nu au fost depășite. Siguranța este literă de lege la Cernobîl, confirmă și o companie din București, care a instalat și întreține ușile pentru spațiile tehnice ale sarcofagului ce acoperă reactorul.

Presa din Ucraina şi din Rusia îl citează pe Anatol Doroshenko, reprezentantul Institutului pentru Siguranţa Centrelor Nucleare din Kiev, care vorbeşte de reacţii de fisiune în reactorul din Cernobîl. Nivelul de neutroni ar fi în creştere, scrie presa, care vorbeşte de o posibilă trezire a reactorului.

Reprezentanţii Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din Bucureşti spun că au luat legătura cu specialiştii din Ucraina şi toate aparatele de măsurare arată că emisiile de radiaţie, inclusiv de neutroni, nu au depăşit limitele.

În amestecul de material radioactiv cu bucăţi din centrala nucleară rezultat după explozie au avut loc mereu reacţii de-a lungul timpului, care nu sunt îngrijorătoare, explica specialiştii CNCAN.

Petre Min, coordonator urgențe nucleare al CNCAN: „Nu există nicio îngrijorare, creşterea neutronilor este mică. Nu vreau să speculăm că la nivel local exista o îngrijorare pentru mediu”.

Jerome France, patronul unei companii care produce uşi industriale în România, confirma că măsurile din zona Centralei de la Cernobal sunt draconice.

Firma sa are un contract cu autorităţile ucrainene pentru Reactorul de la Cernobîl. Montează şi asigură întreţinerea uşilor anti-incendiu la sarcofagul nou instalat acum câţiva ani peste cel vechi, ridicat după explozie.

Jerome France, directorul companiei: „Am fost la 20 de metri de reactor. De fiecare dată când am intrat, am abandonat toate hainele. Am lăsat maşina şi echipamentele acolo, pentru că deveneau radioactive”.

O astfel de uşă a fost montată pe noul sarcofag de la Cernobîl. Este groasă şi deşi, nu reţine radiaţia, este rezistentă la incendiu. Pe o parte poate fi o temperatură de 1000 de grade. În schimb, pe partea cealaltă, faţa uşii trebuie să nu depăşească o temperatură de până la 70 de grade timp de două ore.

Uşile româneşti au fost instalate acum doi ani la Cernobîl, iar specialiştii noştri sunt obligaţi să oferă mentenanţa. De regulă, o tură de verificări durează o săptămână.

Echipa românească a fost impresionată că oraşul, odată plin de viaţă, a fost năpădit de vegetaţie şi este plin acum de animale sălbatice.

Jerome France, directorul companiei, a declarat că a văzut cai sălbatici și spune că în zonă sunt lupi şi că trebuie să meargă cu maşina.

Reactorul 4 de la Cernobîl din Ucraina a explodat în 1986. Norul de radiaţii de sute de ori mai puternic decât cel de la Hiroshima s-a împrăştiat în toată Europa şi a afectat milioane de oameni.