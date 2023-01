Topul celor mai jenante momente, gafe și greșeli ale președintelui SUA, Joe Biden, din 2022

Casa Albă l-a apărat pe președinte și a insistat că este sănătos atât mental, cât și fizic.

Newsweek a făcut un top al celor mai jenante momente, gafe și greșeli ale președintelui Joe Biden din 2022.

În timpul discursului privind starea nației, în martie, Biden a confundat poporul iranian cu cel al Ucrainei. Președintele încerca să atragă atenția asupra invadării Ucrainei și să arate că îi susține pe ucraineni.

”Putin poate înconjura Kievul cu tancuri, dar nu va câștiga niciodată inimile și sufletele poporului iranian. Nu le va stinge niciodată dragostea pentru libertate. Nu va slăbi niciodată hotărârea lumii libere” - a spus Joe Biden.

#SOTU : President Biden accidentally says "Iranian people" instead of "Ukrainian people." pic.twitter.com/as4zFouYbI

Președintele a ajuns ținta ironiilor pe internet în luna iulie, după ce a citit cu voce tare instrucțiunile de pe prompter, în timpul unui discurs oficial.

Biden vorbea la Casa Albă despre protejarea drepturilor de reproducere ale femeilor și despre importanța votului.

„Este de remarcat faptul că procentul femeilor care se înscriu pentru a vota și votează este în mod constant mai mare decât procentul bărbaților care fac acest lucru – sfârșitul citatului, repetă rândul. Femeile nu sunt lipsite de electorat și, sau, politic – ca să fiu mai precis: nu și, sau—sau putere politică”, a spus Biden în discurs.

Biden reading “repeat the line” remark from the teleprompter ???? pic.twitter.com/bRnMc9V6Ju

De fapt, el avea indicații pe prompter să repete acest rând: „Femeile nu sunt lipsite de putere electorală sau politică”.

În luna iulie, decizia lui Biden de a-l saluta cu pumnul pe prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman, în timpul unei călătorii la Jeddah, a fost numită „rușinoasă”.

Întâlnirea lor a fost condamnată pe scară largă, deoarece prințul moștenitor este acuzat de mult timp că a ordonat uciderea jurnalistului de la Washington Post Jamal Khashoggi.

Khashoggi, un disident din Arabia Saudită, a fost ucis pe 2 octombrie 2018. CIA a condus propria anchetă în acest caz și a concluzionat că a fost ucis de agenți ai guvernului saudit la consulatul său din Istanbul.

Ca urmare a pandemiei de COVID-19, Biden a început să-i salute cu pumnul pe liderii mondiali, în loc să-i întâmpine cu tradiționala strângere de mână, pentru a reduce contactul fizic.

După ce imaginile cu pumnul au început să circule online, CEO-ul Washington Post, Fred Ryan, a reacționat:

”Primul salut cu pumnul dintre președintele Biden și Mohammed bin Salman a fost mai rău decât o strângere de mână – a fost rușinos. A proiectat un nivel de intimitate și confort care îi oferă lui MBS răscumpărarea nejustificată pe care a căutat-o ​​cu disperare.”

O altă gafă a lui Biden, la sfârșitul lunii septembrie, a fost foarte neplăcută. În timp ce vorbea la o conferință de la Casa Albă despre foame, nutriție și sănătate, președintele a vorbit despre Jackie Walorski, uitând că parlamentarul din Indiana a murit în urma unui accident de mașină în luna precedentă.

the video of that. pic.twitter.com/1r4uK9XlcN https://t.co/kkkuyibOXw

Biden a fost criticat pe rețele de socializare pentru această gafă, cu toate acestea, unii l-au apărat pe președinte și au sugerat că este posibil să fi vorbit greșit și să intenționeze să apeleze la un alt politician.

În timpul unui discurs susținut în Pittsburgh, în campania pentru senatorul democrat din Pennsylvania, John Fetterman, Biden s-a încurcat .. căutând ieșirea.

După ce și-a încheiat discursul, el s-a întors la dreapta, a vorbit cu cineva care nu poate fi văzut și ... s-a întors din nou, făcând un viraj de 180 de grade la stânga.

Apoi a arătat cu degetul înainte și a coborât de pe scenă, spre amuzamentul utilizatorilor rețelelor sociale.

An awkward exit for Joe Biden after today’s speech pic.twitter.com/xRvYy6HKuh

Criticii lui Biden au folosit acest moment pentru a pune la îndoială capacitatea sa mentală. Chiar și cei care îl susțin în mod regulat pe liderul democrat au recunoscut că a fost un moment ciudat.

În octombrie, când Biden vorbea la Casa Albă la un eveniment privind festivalul hindus Diwali, el a făcut o gafă cu vicepreședintele Kamala Harris.

Joe Biden just wished Kamala Harris a happy birthday and said she’s a great president. I can’t believe I’m giving Democrats advice, but hide him in his beach house. Every time he speaks the red wave gets higher. pic.twitter.com/fyCUwdM20b

În timp ce îi ura la mulți ani pentru aniversarea care trecuse deja, Biden a spus despre ea că este președinte. Și nu a fost prima dată când Biden a făcut asta.

S-a mai întâmplat în martie 2021, când vorbea despre pandemia de COVID-19.

„Acum, când președintele Harris și cu mine am făcut un tur virtual al unui centru de vaccinare din Arizona, nu cu mult timp în urmă, una dintre asistentele de acolo, care injectează oameni, care vaccinează, a spus că fiecare injecție este ca și cum ai administra o doză de speranță.” - a spus el.

Biden a greșit încă o dată în timp ce făcea campanie pentru senatorul de Pennsylvania, John Fetterman, la sfârșitul lunii octombrie.

Președintele a provocat confuzie și râsete când a spus că SUA au 54 de state în loc de 50, când vorbea despre Legea privind îngrijirea:

”Și, desigur, [ republicanii ] vor încerca pentru a 499-a oară, sau oricare ar fi numărul. Ei sunt încă hotărâți să elimine Legea privind îngrijirea la prețuri accesibile. Și, apropo, dacă o fac, înseamnă că nu e o glumă pentru toată lumea, de aceea am învins în 2018, când au încercat să o facă. Am mers în 54 de state. Motivul este că oamenii nu și-au dat seama că singurul motiv pentru care cineva care are o afecțiune preexistentă poate primi asistență medicală este din cauza acestei Legi privind îngrijirea la prețuri accesibile”.

Jesus Help us all pic.twitter.com/JajQxUtYq8

Joe Biden said he’s been to 54 states

Videoclipul a devenit rapid viral, înregistrând 1,7 milioane de vizualizări pe Twitter în doar câteva zile.

Biden și-a început turneul în Asia de Sud-Est cu o gafă care a provocat multă veselie în noiembrie.

În timpul unui discurs la Phnom Penh, Cambodgia, pentru summitul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), el s-a referit în mod eronat la primul ministru al Columbiei, în loc de Cambodgia.

Fiind națiune sud-americană, Columbia nu este membră a ASEAN și are un președinte, nu un prim-ministru.

Biden, in remarks at the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit, thanks "the prime minister for Colombia" for his "leadership as ASEAN chair."

The ASEAN chair is the prime minister of Cambodia. pic.twitter.com/1vJDGP9ljI