Topul celor mai bune 50 de restaurante din lume. Cât costă un prânz la restaurantul de pe primul loc

Twitter

Premiile pentru cele mai bune 50 de restaurante din lume - un eveniment considerat Oscarurile lumii culinare rafinate - au fost, de asemenea, obligate să facă o pauză anul trecut.

În cele din urmă evenimentul s-a întors, iar cele două restaurante din partea de sus a listei sunt ambele din Copenhaga, scrie CNN.

Restaurantul Noma din Copenhaga, condus de René Redzepi, este câștigătorul ediției din 2021 a concursului The World’s 50 Best Restaurant Awards, organizat în acest an în Anvers, Belgia.

Locul nr.1 din acest an merge la ceea ce este probabil cel mai cunoscut nume din gastronomie: Noma. Restaurantul cu trei stele Michelin al bucătarului danez René Redzepi a fost deschis pentru prima dată în cartierul Christianshavn din Copenhaga în 2003 și a câștigat pentru prima oară primul loc în clasamentul celor mai bune 50 de restaurante din lume în 2010.

O nouă regulă introdusă la premiile din 2019 i-a făcut pe câștigătorii anteriori ai titlului de top să nu fie eligibili pentru listă, dar Noma a reușit să apară din nou pe listă, deoarece s-a închis în 2016, apoi s-a redeschis într-o nouă locație din Copenhaga doi ani mai târziu.



Această modificare fundamentală a regulilor exclude Parcul Eleven Madison din New York, Fat Duck de lângă Londra, Osteria Francescana din Modena, Italia și câștigătorul din 2019, Mirazur din Menton, Franța.



Aceste restaurante sunt acum introduse într-un program separat „Best of the Best”, al cărui Noma este cel mai nou membru.



Clasamentul celor mai bune restaurante din lume:



1 Noma, Copenhaga, Danemarca

2 Geranium, Copenhaga, Danemarca

3 Asador Etxebarri, Atxondo, Spania

4 Central, Lima, Peru

5 Disfrutar, Barcelona, Spania

6 Frantzen, Stockolm, Suedia

7 Maido, Lima, Peru

8 Odette, Singapore

9 Pujol, Mexico City, Mexic

10 The Chairman, Hong Kong

11 Den, Tokyo, Japonia

12 Steirereck, Viena, Austria

13 Don Julio, Buenos Aires, Argentina

14 Mugaritz, San Sebatian, Spania

15 Lido 84, Gardone Riviera, Italia

16 Elkano, Getaria, Spania

17 A casa do porco, San Paolo, Brazilia

18 Piazza Duomo, Alba, Italia

19 Narisawa, Tokyo, Japonia

20 Diverxo, Madrid, Spania

21 Hisa Franko, Caporetto, Slovenia

22 Cosme, New York,SUA

23 Arpege, Paris, Franța

24 Septime, Paris, Franța

25 White Rabbit, Moscova, Rusia

26 Le Calandre, Rubano, Italia

27 Quintonil, Mexico City, Mexic

28 Benu, San Francisco, SUA

29 Reale, Castel di Sangro, Italia

30 Twins Garded, Moscova, Rusia

31 Restaurant Tim Raue, Berlin, Germania

32 The Clove Club, Londra, Marea Britanie

33 Lile’s, Londra, Marea Britanie

34 Burnt Ends, Singapore

35 Ultraviolet, Shangai, China

36 Hof van Cleve, Kruishoutem, Belgio

37 Singlethread, Healdsburg, SUA

38 Borago, Santiago, Chile

39 Florilege, Tokyo, Japonia

40 Suhring, Bangkok, Thailandia

41 Allenò Paris, Pavillon Ledoyen, Paris, Franța

42 Belcanto, Lisabona, Portugalia

43 Atomix, New York, SUA

44 Le Bernardin, New York, SUA

45 Nobelhart & Schutzig, Berlin, Germania

46 Leo, Bogota, Columbia

47 Maaemo, Oslo, Norvegia

48 Atelier Crenn, San Francisco, SUA

49 Azurmendi, Larrabetzu, Spania

50 Wolfgat, Paternoster, Africa de Sud