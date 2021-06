Tinerii din Ucraina, care au petrecut peste 120 de zile încătuşaţi, s-au despărţit

Ei au anunţat public decizia de a renunţa la legătura lor şi au declarat că experimentul a scos la iveală mai multe realităţi incomode.

Cei doi tineri din oraşul Harkiv din estul ţării au decis să se încătuşeze unul de celălalt de Valentine's Day, într-o ultimă încercare de a întrerupe ciclul despărţirilor şi împăcărilor, relatează Reuters.

Pe parcursul experimentului, pe care l-au împărtăşit unei audienţe în creştere pe reţelele sociale, ei au făcut totul împreună, de la cumpărături la pauze de fumat şi au folosit pe rând toaleta şi duşul. Pustovitova, care iniţial s-a opus ideii de a se lega cu cătuşe unul de altul, a plâns în timp ce a relatat această despărţire.

"Cred că va fi o lecţie bună pentru noi, pentru celelalte cuplurile ucrainene şi pentru cuplurile din străinătate, să nu repete ce am făcut noi", a declarat ea pentru Reuters în cadrul unui interviu acordat din Kiev.

Pustovitova a declarat că spaţiul personal este cel care i-a lipsit cel mai mult. De asemenea, ea a precizat că în această perioadă a simţit că partenerul său de viaţă nu i-a acordat suficientă atenţie.

"Am fost împreună toată ziua şi nu am primit deloc atenţie de la Alexandr pentru că eram constant unul lângă altul. El nu mi-a spus că îi e dor de mine, iar mie mi-ar fi plăcut să aud asta", a spus cosmeticiana în vârstă de 29 de ani.

Kudlay a declarat că nu regretă că a recurs la această măsură disperată pentru salvarea relaţiei lor, în opinia sa cătuşele ajutându-i să înţeleagă faptul că "nu gândesc la fel".

"Nu suntem pe aceeaşi lungime de undă, suntem total diferiţi", a spus agentul de vânzări auto, în vârstă de 33 de ani. Cuplul intenţionează să vândă cătuşele la o licitaţie online şi să doneze o parte dintre banii strânşi în scopuri caritabile.

