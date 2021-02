The Lancet: Pandemia de Covid-19 nu se va încheia fără un acces echitabil la vaccinare

Vaccinurile împotriva COVID-19 nu vor pune capăt pandemiei dacă toate ţările nu vor primi doze în mod rapid şi echitabil, au avertizat sâmbătă experţi, relatează AFP.

În timp ce mai multe ţări iau în considerare crearea unor paşapoarte de vaccinare înainte de reluarea călătoriilor internaţionale, autorii acestei scrisori deschise publicate în revista The Lancet consideră că acumularea de doze de vaccin în ţările cele mai bogate poate prelungi criza sanitară.

Ca urmare a acestui "naţionalism" al vaccinurilor, COVAX, un mecanism ONU destinat distribuirii vaccinurilor anti-COVID către ţările defavorizate, s-ar putea confrunta cu o lipsă de doze timp de câţiva ani.

"Adevărul este că lumea are nevoie de mai multe doze de vaccinuri anti-COVID decât orice alt vaccin din Istorie pentru a putea imuniza suficienţi oameni pentru a se atinge imunizarea colectivă", a declarat autorul principal al scrisorii Olivier Wouters, de la London School of Economics and Political Science.

"Dacă vaccinurile nu sunt distribuite mai echitabil, ar putea trece ani înainte ca coronavirusul să se afle sub control la nivel global", a mai spus el.

Ţările sărace se confruntă cu provocări enorme în ceea ce priveşte obţinerea dozelor şi administrarea acestora populaţiilor lor, de la lipsa banilor pentru achiziţionarea vaccinurilor până la infrastructura de transport şi depozitare (în special pentru vaccinurile ARN care trebuie depozitate la temperaturi foarte scăzute).

Şi, în pofida investiţiilor publice şi private fără precedent în dezvoltarea şi livrarea vaccinurilor, COVAX estimează că va avea nevoie de 6,8 miliarde de dolari suplimentari în 2021 pentru a putea livra vaccinuri către 92 de ţări în curs de dezvoltare.

Pe baza datelor comerciale disponibile, autorii scrisorii deschise menţionează că guvernele ţărilor bogate care reprezintă 16% din populaţia lumii au obţinut 70% din doze - suficient pentru a vaccina fiecare dintre cetăţenii lor de mai multe ori.

"Asigurarea unor cantităţi mari de vaccinuri în acest mod înseamnă plasarea vaccinării generale a populaţiei sale deasupra vaccinării cadrelor medicale şi a persoanelor cu risc din ţările sărace", a regretat un alt autor, Mark Jit, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Autorii scrisorii solicită companiilor producătoare să accelereze transferurile de tehnologie către ţările în curs de dezvoltare, astfel încât acestea să poată produce doze la nivel local, precum şi să pună în aplicare controale de preţ pentru vaccinurile de pe piaţă, în prezent "prohibitive", potrivit autorilor.

Potrivit acestora, vaccinurile dezvoltate de China şi Rusia ar putea ajuta la îmbunătăţirea situaţiei, odată cu aprobarea lor de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS).