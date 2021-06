Tentativă de asasinat a unui general în Uganda. Fiica sa și șoferul au fost împușcați și uciși

Informațiile au fost confirmate de către actualul ministru al lucrărilor publice şi transporturilor, o purtătoare de cuvânt a armatei şi media locale, citate de Reuters, potrivit Agerpres.

Atacatorii au deschis focul asupra maşinii generalului Katumba Wamala în suburbia Kiasasi a capitalei Kampala, a declarat o purtătoare de cuvânt a armatei.

"S-au tras focuri în care el a fost implicat (...). El este rănit şi a fost dus la spital, şoferul său a fost ucis", a spus purtătoarea de cuvânt a armatei, brigadier Flavia Byekwaso.

Fiica lui Wamala, care se afla cu el în vehicul, a fost de asemenea ucisă, a raportat postul de televiziune local NBS TV.

Is it true that there has just been an attempted assassination attempt on General Katumba Wamala? ???? pic.twitter.com/JcoBF6yCrN

Imaginile care circulau pe reţelele sociale îl arată pe Katumba cu gura deschisă, în aparentă suferinţă în afara unui SUV şi pantalonii săi de culoare deschisă stropiţi cu sânge. Imaginile pe social media arată de asemenea găuri de gloanţe în geamul maşinii.

But who is killing these eniyaremu Men? Is it an inside job? General Katumba Wamala I’m so sorry for your loss - #UgandaIsBleeding #UgandaIsBleeding God help us this is getting out of hand. pic.twitter.com/ZnR4r2MmtZ