Temutul criminal „The Serpent” a fost eliberat din închisoare. Charles Sobhraj s-a întors în Franța. GALERIE FOTO

Charles Sobhraj a fost eliberat din închisoarea din Nepal după 20 de ani petrecuți în spatele gratiilor pentru uciderea a doi turiști în Kathmandu, în 1975.

În ciuda legăturilor cu alte cel puțin 20 de crime, lui „The Serpent” i s-a cerut să se întoarcă în Franța în cel mult 15 zile de la eliberare.

Ucigașul a fost fotografiat în avion, în timp ce se îndrepta spre Franța, înconjurat de pasageri.

Sobhraj insistă că este nevinovat pentru decesele celor doi turiști.

„Când am venit în închisoare, nu am făcut nimic. Sunt nevinovat în acele cazuri, ok? Așa că nu am de ce să mă simt prost pentru asta, sau bine. Sunt nevinovat. Cazul a fost construit pe documente false. Judecătorul, fără să cheme vreun martor...sau fără a-l înștiința pe cel acuzat că trebuie să prezinte un argument, a dat verdictul. Mă simt bine...Am multe de făcut. Am mulți oameni de dat în judecată. Inclusv statul Nepal”, a spus el.

Curtea Supremă a ordonat ca Sobhraj, care era condamnat la închisoare pe viață, să fie eliberat din cauza sănătății precare, a comportamentului decent și pentru că și-a ispășit mare parte din pedeapsă.

„Să-l ținem în continuare în închisoare nu se aliniează cu drepturile umane ale prizonierilor. Dacă nu este un alt proces în curs împotriva lui care să îș țină închis, curtea ordonă eliberarea lui începând de astăzi și întoarcerea în țara lui în următoarele 15 zile”, a spus curtea.

Sobrhaj are legături cu decesele a 24 de persoane, în principal turiști, între anii 1970 și 1980.

El susține că a omorât cel puțin 20 de tineri din Occident care călătoreau în Asia, punându-le droguri în mâncare sau băutură.

Însă a fost găsit vinovat pentru prima dată după decesele a doi turiști, în 2004: Connie Jo Bronzich, din America, și prietenul ei Laurent Carriere, din Canada.

El a mai petrecut 20 de ani de închisoare în New Delhi, fiind suspect de furt, însă a fost deportat fără acuzații în Franța, în 1997.

Sursa: The Sun
Dată publicare: 24-12-2022 13:15