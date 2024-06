Tatăl unui ostatic israelian eliberat din Gaza a murit cu câteva ore înainte de a afla că fiul său a fost salvat

Zvonurile au început să circule încă de sâmbătă noapte, dar duminică familia le-a confirmat. Yossi Meir, tatăl unuia dintre cei patru ostatici israelieni salvaţi sâmbătă, Almog Meir-Jan, a murit în urma unui atac de cord chiar la primele ore ale zilei de sâmbătă, înainte de a-şi putea îmbrăţişa fiul, care se întorcea acasă după opt luni de captivitate în mâinile grupării islamiste palestiniene Hamas.

"Fratele meu a murit de durere şi nu şi-a mai putut vedea fiul. Cu o noapte înainte de întoarcerea lui Almog, inima fratelui meu s-a oprit", a confirmat duminică sora lui, Dina, pentru postul public israelian Kan.

Yossi, în vârstă de 57 de ani, locuia singur în oraşul israelian Kfar Saba.

Israelul a efectuat sâmbătă o operaţiune de salvare cu succes a patru ostatici israelieni în viaţă în tabăra de refugiaţi Nuseirat din centrul Fâşiei Gaza, unde cel puţin 210 de palestinieni au fost ucişi şi peste 400 au fost răniţi în timpul misiunii.

Ostaticii salvaţi în viaţă sunt Noa Argamani, în vârstă de 26 de ani, Almog Meir Jan, 21 de ani, Andrei Kozlov, 27 de ani, şi Shlomi Ziv, 40 de ani, care au fost răpiţi de Hamas la festivalul de muzică "Nova" din 7 octombrie 2023.

Este cea mai importantă misiune de salvare de ostatici de la începutul războiului, în condiţiile în care armata israeliană nu a mai găsit ostatici în viaţă de când i-au scos din Rafah pe argentiniano-israelienii Luis Norberto Har şi Fernando Marman, în februarie.

Dina a explicat că un ofiţer al armatei a sunat-o sâmbătă dimineaţă pentru a-i spune că i-au salvat nepotul şi că l-au sunat pe Yossi, dar nu au reuşit să dea de el. Nici ea nu a putut să ia legătura cu Yossi, aşa că s-a dus imediat acasă la bărbat ca să-i dea vestea cea mare.

A şofat "ca o nebună", a bătut la uşă şi i-a strigat numele în repetate rânduri. "Nu am primit niciun răspuns, dar am văzut că uşa era deschisă, am intrat şi l-am găsit aparent adormit pe canapea". "I-am văzut culoarea pielii, l-am atins, era deja mort", a povestit printre lacrimi Dina, care a mărturisit că întreaga familie este distrusă în pofida bucuriei imense pe care o reprezintă întoarcerea acasă a lui Almog.

Dina a explicat postului public israelian Kan că fratele ei, Yossi, a petrecut opt luni "lipit de televizor, agăţându-se de fiecare informaţie" şi că de fiecare dată când un posibil acord de armistiţiu pentru eliberarea ostaticilor nu se concretiza "i se rupea sufletul".

"A slăbit 20 de kilograme, nu mai suporta. S-a închis în sine, nu a vrut să vadă oameni, nu putea să comunice", a adăugat ea. Almog a aflat vestea morţii tatălui său la scurt timp după ce a fost salvat, când s-a reunit cu familia la spitalul din Sheba unde cei patru ostatici au fost duşi pentru a primi îngrijiri medicale.

Noa Argamani, cea mai faimoasă ostatică



Numele Noei Argamani a ieşit cel mai mult în evidenţă atunci când s-a aflat vestea salvării. Cazul ei a fost foarte public încă de la început, întrucât mama ei suferă de cancer la creier în stadiu terminal, iar Israelul, prin mediatori, a cerut de multe ori Hamas eliberarea tinerei din motive umanitare, însă fără succes.

Pe ea au sunat-o prima atât prim-ministrul Benjamin Netanyahu, cât şi preşedintele Isaac Herzog; iar în primele imagini este văzută mereu zâmbind, îmbrăţişându-şi tatăl.

Noa a fost transferată în cursul de nopţii de sâmbătă spre duminică la spitalul Ichilov din Tel Aviv, unde este internată mama ei Liora, a cărei dorinţă înainte de a muri era să-şi revadă fiica.

"Simt că e ziua mea de naştere. Acesta este cel mai frumos cadou pe care l-am putut primi", a mărturisit presei tatăl fetei, Yakov Argamani, care a reamintit guvernului obligaţia de a-i aduce acasă pe cei 116 ostatici care se mai află încă în Gaza, dintre care aproximativ 40 nu ar mai fi în viaţă.

Argamani a devenit populară şi în afara Israelului, deoarece videoclipul cu răpirea ei, împreună cu partenerul său Avinatan Or - încă în captivitate - de la festivalul de muzică Nova a devenit viral. Tânăra a apărut în mai multe videoclipuri de propagandă ale Hamas, unul în ianuarie în care a povestit în faţa camerei de luat vederi despre cum tovarăşii ei de captivitate, Yossi Sharabi şi Itay Svirsky, ar fi fost ucişi în captivitate din cauza bombardamentelor israeliene.

În urmă cu zece zile, Hamas a dat publicităţii un alt videoclip în care se auzea vocea Noei Argamani implorând "Salvaţi-ne", într-un mesaj adresat aparent guvernului Netanyahu, ca formă de presiune pentru a accepta un acord de armistiţiu pentru eliberarea tuturor ostaticilor.

