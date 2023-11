Tatăl care credea că fiica sa a fost ucisă de Hamas și-a reîntâlnit copila după 50 de zile de chin

Alături de ei, Crucea Roșie a preluat și 4 cetățeni tailandezi răpiți de Hamas. La schimb, așa cum s-a întâmplat și în prima zi după intrarea în vigoare a acordului, 39 de palestinieni au fost eliberați din închisorile israeliene.

Aproape de miezul nopții, cel de-al doilea grup de ostatici eliberați de Hamas a fost preluat de Crucea Roșie.

Așa încearcă teroriștii să arate că i-au tratat bine pe cei răpiți. În imaginile publicate de Hamas, copii îmbrăcați în pijamale colorate urcă în mașinile Crucii Roșii și sunt duși spre granița cu Egiptul de la Rafah. Apoi, lucrurile au decurs la fel ca in ziua precedentă. După primele îngrijiri medicale, cei eliberați au fost preluați de elicoptere și duși la spitale din Isreal.

La Tel Aviv, mii de oameni așteptau tensionați în stradă momentul ce părea că nu va mai veni. Speranțele au fost la un pas de a fi spulberate după ce Hamas a acuzat Israelul că a încălcat acordul și a anunțat că amână eliberarea celei de-a doua runde de ostatici. După intervenția Statelor Unite și la insistențele Qatarului, transferul ostaticilor a fost reluat spre seară.

Printre cei eliberați sâmbătă noapte se află 7 copii. Inclusiv Emily, fetița de 8 ani răpită din kibuțul Beeri, despre care tatăl ei a crezut multă vreme că a fost ucisă în atacul de la începutul lunii octombrie. A aflat apoi că era ostatică în Fâșia Gaza. După 50 de zile de chin, tatăl și fiica s-au reîntâlnit.

Tot din Beeri a fost răpită și Hila, o copilă de 12 ani, împreună cu mama ei. Fetița s-a întors acum acasă, în Israel. Dar mama a rămas prizonieră în Fâșia Gaza. Ostaticii sunt ținuți izolați, în beznă, povestesc rudele celor salvați.

Eyal Nouri, nepotul unei ostatice de 72 de ani: „Abia după ce am văzut mașinile (cu ostatici) și am recunoscut-o pe Adina, mătușa mea, într-una din ele, am început să strigăm de bucurie. A fost ținută în beznă totală. A trebuit să se adapteze la lumina soarelui. Mergea cu ochii în pământ pentru că a stat într-un tunel și nu mai era obișnuită cu lumina zilei. Și în timpul captivității a fost complet izolată de toată lumea”.

În momentul în care a fost răpită, mătușa acestui bărbat habar nu avea că soțul i-a fost ucis de teroriștii Hamas. Acum, femeia în vârstă de 72 de ani va fi nevoită să se confrunte cu această realitate cumplită.

La fel cum cei eliberați vor avea probabil mult de luptat pentru a trece peste traume.

Timp de 49 de zile chinuitoare, Yoni Katz Asher a visat la clipa în care își va îmbrățisa soția și pe fiicele de 2 și 4 ani. Pe 7 octombrie, teroriștii au postat imagini cu răpirea lui Doron, Raz și Aviv. Cele trei au fost eliberate vineri, împreună cu primul grup.

Pe parcursul zilei, alte camioane cu ajutoare au ajuns în Fașia Gaza. Oamenii s-au năpustit asupra lor și au luat cât mai multe cutii cu hrană și apă.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 26-11-2023 08:36