Sydney, acoperit de un strat foarte gros de ceață. Imagini spectaculoase

Ceaţa s-a format la primele ore ale dimineţii ca urmare a umidităţii crescute şi a temperaturii scăzute. Întâi au fost acoperite suburbiile vestice ale oraşului, apoi centrul şi suburbiile din est. Doar vârfurile zgârie-norilor au fost mai fost vizibile.

Localnicii uimiți de acest fenomen au publicat imagini pe rețelele sociale.

Australia tocmai a intrat în prima lună de iarnă.

Sydney Fog: The thick blanket of fog caused traffic headaches today with increased danger on our roads and in the water. There were long flight delays at @SydneyAirport and on the Harbour, our famous landmarks were submerged in white. https://t.co/Am70D5WEiO #7NEWS pic.twitter.com/8k9ukF6g4F