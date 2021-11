Sute de adepți QAnon au așteptat în zadar îndeplinirea unei profeții: Apariția lui John F. Kennedy Jr., mort de 22 de ani

Ei s-au adunat cu sutele, în Dallas, convinși că fiul președintelui John F. Kennedy o să apară și o să anunțe că va fi vicepreședintele lui Donald Trump, când acesta o sa fie repus în funcție, asta deși John F. Kennedy Jr. este mort de 22 de ani, conform Newsweek.com.

Astfel, adepții QAnon, cultul de susținători ai lui Donald Trump, s-au adunat la Dallas, în Dealey Plaza, locul în care președintele John F. Kennedy a fost asasinat de Lee Harvey Oswald pe 22 noiembrie 1963.

Unii dintre susținătorii mișcării credeau că John F. Kennedy Jr. va dezvălui că nu a murit într-un accident de avion în 1999 și că va ajuta la începutul unei perioade prospere pentru America.

Astfel, ei credeau că acesta va fi vicepreședinte când Trump o să ajungă iar președinte. Mai mult, ei susțineau că Trump va demisiona apoi, ceea ce înseamnă că JFK Jr. va deveni președinte și îl va numi pe Michael Flynn vicepreședinte.

Amintim că John F. Kennedy Jr. a murit în 1999, la vârsta de 38 de ani, într-un accident de avion în largul coastei Massachusetts, împreună cu soția sa, Carolyn Bessette Kennedy, și sora ei, Lauren Bessette.

JUST IN: There is a massive crowd of QAnon believers right now at Dealey Plaza in downtown Dallas who believe that JFK Jr. didn't actually die in 1999 and he will reveal himself today as a Trump supporter. (h/t @stevanzetti ) pic.twitter.com/cedvPfkhjn

There is currently a large crowd of what appears to be QAnon believers at the AT&T Discovery Plaza in downtown Dallas. A popular QAnon theory recently is that JFK Jr. of the Kennedy family will be making a big announcement at Dealey Plaza by the grassy knoll sometime tomorrow. pic.twitter.com/8L0Lw09wH7