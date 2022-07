Suedia și Finlanda au semnat protocoalele de aderare la NATO. Stoltenberg: Cu 32 de ţări la masă, vom fi şi mai puternici

Cele 30 de state membre NATO au semnat protocoale de aderare pentru Finlanda şi Suedia şi au trimis solicitările de aderare ale celor două state nordice către Parlamentele aliate pentru aprobare, relatează The Guardian.

"Semnarea protocoalelor de aderare lansează procesul de ratificare în fiecare ţară membră", a explicat el înainte ca ambasadorii acestora să parafeze protocoalele.

Turcia este singura ţară din NATO care a condiţionat ratificarea de respectarea unor angajamente privind combaterea terorismului asumate de cele două candidate, la summitul de la Madrid al Alianţei.

”Acesta este cu adevărat un moment istoric. Cu 32 de naţiuni în jurul mesei, vom fi şi mai puternici”, a declarat secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg după semnarea protocoalelor, alături de miniştrii de Externe ai celor două state nordice.

Protocolul prevede că Finlanda şi Suedia se pot alătura reuniunilor NATO şi pot avea acces mai mare la informaţii, dar nu vor fi protejate de clauza de apărare a alianţei - care stipulează că un atac asupra unui aliat este un atac împotriva tuturor - până la ratificare.

Ministrul suedez de Externe Ann Linde a mulţumit NATO pentru sprijinul acordat şi a spus că aşteaptă cu nerăbdare să coopereze ”în vederea asigurării securităţii colective”.

Just took part in historic NAC meeting where ???????? and ???????? accession protocols were signed by all NATO allies. Thank you for your support! Now the process of ratification by each of the Allies begins. Look forward to working together in ensuring our collective security. #WeAreNATO pic.twitter.com/9VNyBwk0Es